Экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди поделился сведениями о том, что бывший замгенсека Соединённых Штатов Америки Виктория Нуланд не потеряла пути для того, чтобы проповедовать русофобские идеи, влияя на правительство государства.