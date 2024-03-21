Экс-сотрудник ЦРУ Фил Джиральди поделился сведениями о том, что бывший замгенсека Соединённых Штатов Америки Виктория Нуланд не потеряла пути для того, чтобы проповедовать русофобские идеи, влияя на правительство государства.
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