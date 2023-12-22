До Крыма - день пути. Теперь всё получится. России угрожают как никогда прежде

Украинское командование строит новые планы и фонтанирует свежими заявлениями. Новоиспечённый министр обороны Незалежной Рустем Умеров заявил западным СМИ, что на 100 процентов уверен, что Киев захватит Крым в 2024 году.
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