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  • Андрей Горюнов
    Кого защищаешь? Может сам такой?В Петербурге подр...
  • Юрий Попов
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  • Виктор Не
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Кровавая колея: как и почему Петербург стал лидером по смертельным ДТП с электросамокатами

Количество дорожных аварий с электросамокатами ежегодно и стремительно растёт. Особенно контрастно этот результат выглядит на фоне резкого снижения общей смертности на дорогах Петербурга в последние годы.

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