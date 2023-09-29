Кровавая колея: как и почему Петербург стал лидером по смертельным ДТП с электросамокатами

Количество дорожных аварий с электросамокатами ежегодно и стремительно растёт. Особенно контрастно этот результат выглядит на фоне резкого снижения общей смертности на дорогах Петербурга в последние годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии