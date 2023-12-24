В Крыму прошла «Фабрика технологических стартапов»

В рамках программы дополнительного профессионального образования «Фабрика технологических стартапов» состоялась финальная встреча, на которой участники программы презентовали свои инновационные идеи и бизнес-планы для оценки потенциала проектов.
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