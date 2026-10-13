Кейн сделал 4+4 в 4 последних матчах за «Баварию». 4.40 – забьет и отдаст ассист в игре с «Викингом»

«Викинг» примет «Баварию» во 2-м туре общего этапа ЛЧ. Нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 4 последних матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах.
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