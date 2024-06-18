Эксперт объяснил, почему не все страны согласились с Зеленским в Швейцарии

Ключевые средние державы Глобального Юга — Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты — отказались подписать совместное коммюнике на саммите в Швейцарии по поиску мирного решения украинского конфликта.
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