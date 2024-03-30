Наш потерянный мир
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В Австрии задержан экс-сотрудник спецслужб по подозрению в связях с РФ

В Австрии задержан экс-сотрудник спецслужб по подозрению в связях с РФ

В пятницу, 29 марта, экс-сотрудника расформированного федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отта задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, передает издание Standard со ссылкой на источники.

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