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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что пока рано выдвигать Вэнса в преемники

Трамп заявил, что пока рано выдвигать Вэнса в преемники

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно обсуждать вероятность его поддержки действующего вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве претендента на участие в президентских выборах 2028 года, сообщает телеканал NBC News.

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