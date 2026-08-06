Трамп заявил, что пока рано выдвигать Вэнса в преемники

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно обсуждать вероятность его поддержки действующего вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве претендента на участие в президентских выборах 2028 года, сообщает телеканал NBC News.
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