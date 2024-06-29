В Твери водитель электровелосипеда погиб, врезавшись в ограждение

Сегодня ночью, в Твери на Петербургском шоссе произошло ДТП с погибшим. Известно, что в районе 3:45 часов 36-летний мужчина не справился с управлением электровелосипеда и врезался в пешеходное ограждение.
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