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Байден: в конфликте на Ближнем Востоке не наступил момент для перемирия

Байден: в конфликте на Ближнем Востоке не наступил момент для перемирия

REUTERS/Elizabeth Frantz Президент США Джо Байден считает, что Израилю нужно ответить на нападение боевиков ХАМАС, но полагает, что ЦАХАЛ сделает все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

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