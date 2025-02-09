Челябинец пытался поджечь городское Управление культуры

Мужчина бросил в здание коктейль Молотова.Вечером 8 февраля в Челябинске произошло ЧП: на крыльцо здания Управления культуры, расположенного на улице Цвиллинга, рядом с военным комиссариатом, бросили самодельный зажигательный снаряд, по всей видимости, "коктейль Молотова".