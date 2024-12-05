Две крупные дороги отремонтируют в начале Ново-Ленино в 2025 году

Два участка дорог отремонтируют в 2025 году в начале Ново-Ленино. Это участки дорог по ул. Норильская от Академика Образцова до Розы Люксембург и по улице Томсона от Ново-Ленинской объездной до Розы Люксембург.
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