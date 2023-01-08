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Эндрэд о Головкине: «GGG уже не огонь, но он остается одним из лучших»

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Деметриус Эндрэд (31-0, 19 КО), который пока не смог добиться поединка с бывшим доминатором среднего веса Геннадием «GGG» Головкиным (42-2-1, 37 КО).

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