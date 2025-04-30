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Царьград

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"Только для славян": Суды запретили распространённый пункт в объявлениях о найме

"Только для славян": Суды запретили распространённый пункт в объявлениях о найме

В Москве под запрет попали объявления о найме на работу, где имеется пометка "только для славян".В русской столице суды согласились с просьбой прокуроров и запретили прописывать в объявлениях о найме на работу один весьма распространённый пункт.

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