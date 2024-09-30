Зачастую в теплицах из года в год выращивают одни и те же культуры: томаты и перец

Обычно в теплицах год за годом выращивают одни и те же культуры: помидоры и перец. При этом часто возникает дисбаланс питательных веществ, в почве накапливаются фитопатогенные микроорганизмы, борьба с болезнями тепличных растений становится все труднее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии