Разборки Wildberries возвращают Россию в 1990-е: Делёжка выходит на новый уровень - перестрелки это только начало

Делёжка Wildberries выходит на новый уровень. По всей видимости, стрельба была только началом.Как стало известно "МК", служба безопасности Wildberries передала в полицию сведения, что некие лица, действующие в интересах Владислава Бакальчука, в ближайшие шесть дней готовят новые провокации в офисах компании.