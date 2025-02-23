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Официальная информация об относительной производительности Radeon RX 9070 XT прос...

Официальная информация об относительной производительности Radeon RX 9070 XT прос...

Официальная информация об относительной производительности Radeon RX 9070 XT просочилась в прессуПортал VideoCardz пишет, что компания AMD провела на этой неделе закрытый брифинг для журналистов, на котором поделилась официальными показателями производительности видеокарт Radeon RX 9070 XT и RX 9070.

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