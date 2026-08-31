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Авторадио

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Родителям дали советы, как правильно выбрать одежду для школьника на учебный год

При составлении гардероба школьника перед новым учебным годом важно учитывать не только внешний вид одежды, но и ее комфорт, состав ткани, а также устойчивость к носке и стиркам.

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