Предисловие. "ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕГОДНЯ ПРЕДАЁТ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ, РАЗВРАЩАЕТ НАЦИЮ, СОЗДАЁТ СТРАНУ ДУРАКОВ, КУЛЬТИВИРУЕТ САМЫЕ НИЗМЕННЫЕ ЧУВСТВА, НАСИЛИЕ.
НА КОГО РАБОТАЕТ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
Ох, как правильно!
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10 час.
Владимир Петросов
". . . Мы должны ориентироваться на вкусы потребителя". Если Эрнст на самом деле так сказал, то он либо дурак, либо сволочь. Телевидение должно формировать "вкусы потребителя", а не ориентироваться на них. Каким ты слепишь "потребителя", таким он и будет в будущем. К сожалению приходится только вспоминать те научно-познавательные телепередачи, которые формировали общество совсем недавно. То, что сейчас идёт по ТВ каналам - самый настоящий разврат и ДЕБИЛИЗАЦИЯ "потребителя". Очень хорошо в этом плане отражает "длинная" телепередача КВН. Она на глазах, буквально за последние 5-7 лет превратилась, в помойку юмора. И самое неприятное, что сидящие в зале воспринимают всё происходящее на сцене как юМОР, а члены жюри этот "юмор" ещё и оценивают и восторгаются им. Прав был М. Жванецкий: ".... надо что-то менять в консерватории".
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9 час.
Александр Рожков
https://youtu.be/RGZwOoUy_HE
Владимир Высоцкий "Все не так ребята!"
YouTube
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3 час.
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