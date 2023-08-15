НА КОГО РАБОТАЕТ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Владимир Петросов

". . . Мы должны ориентироваться на вкусы потребителя". Если Эрнст на самом деле так сказал, то он либо дурак, либо сволочь. Телевидение должно формировать "вкусы потребителя", а не ориентироваться на них. Каким ты слепишь "потребителя", таким он и будет в будущем. К сожалению приходится только вспоминать те научно-познавательные телепередачи, которые формировали общество совсем недавно. То, что сейчас идёт по ТВ каналам - самый настоящий разврат и ДЕБИЛИЗАЦИЯ "потребителя". Очень хорошо в этом плане отражает "длинная" телепередача КВН. Она на глазах, буквально за последние 5-7 лет превратилась, в помойку юмора. И самое неприятное, что сидящие в зале воспринимают всё происходящее на сцене как юМОР, а члены жюри этот "юмор" ещё и оценивают и восторгаются им. Прав был М. Жванецкий: ".... надо что-то менять в консерватории".