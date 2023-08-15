Закон и Порядок

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НА КОГО РАБОТАЕТ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

НА КОГО РАБОТАЕТ РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Предисловие. "ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕГОДНЯ ПРЕДАЁТ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ, РАЗВРАЩАЕТ НАЦИЮ, СОЗДАЁТ СТРАНУ ДУРАКОВ, КУЛЬТИВИРУЕТ САМЫЕ НИЗМЕННЫЕ ЧУВСТВА, НАСИЛИЕ.

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Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
Ох, как правильно!
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10 час.
Владимир Петросов
&quot;. . . Мы должны ориентироваться на вкусы потребителя&quot;. Если Эрнст на самом деле так сказал, то он либо дурак, либо сволочь. Телевидение должно формировать &quot;вкусы потребителя&quot;, а не ориентироваться на них. Каким ты слепишь &quot;потребителя&quot;, таким он и будет в будущем. К сожалению приходится только вспоминать те научно-познавательные телепередачи, которые формировали общество совсем недавно. То, что сейчас идёт по ТВ каналам - самый настоящий разврат и ДЕБИЛИЗАЦИЯ &quot;потребителя&quot;. Очень хорошо в этом плане отражает &quot;длинная&quot; телепередача КВН. Она на глазах, буквально за последние 5-7 лет превратилась, в помойку юмора. И самое неприятное, что сидящие в зале воспринимают всё происходящее на сцене как юМОР, а члены жюри этот &quot;юмор&quot; ещё и оценивают и восторгаются им. Прав был М. Жванецкий: &quot;.... надо что-то менять в консерватории&quot;.
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9 час.
Александр Рожков
https://youtu.be/RGZwOoUy_HE
Владимир Высоцкий "Все не так ребята!"
YouTube
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3 час.

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