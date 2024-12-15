Хоккеист «Торонто» Мэттьюс повторил рекорд Овечкина

Американский форвард Остон Мэттьюс за последний год забросил более 50 шайб в ворота противника. Он в течение четырех лет удерживал серию в 50+ голов, таким образом став вторым после Александра Овечкина хоккеистом XXI века, которому удалось это сделать.
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