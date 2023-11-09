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Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико после инсульта

Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико после инсульта

Сооснователь компании Apple, изобретатель, инженер и программист Стив Возняк, открывавший Apple Computer вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году, был госпитализирован в мексиканской столице Мехико.

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