Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико после инсульта

Сооснователь компании Apple, изобретатель, инженер и программист Стив Возняк, открывавший Apple Computer вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году, был госпитализирован в мексиканской столице Мехико.
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