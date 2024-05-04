Экс-футболист Деменко: "Спартак" выглядит лучше всех по последним матчам

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную страны, а также выступавший во время своей карьеры за московский "Спартак", в комментарии для "Газеты.
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