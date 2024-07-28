Украина требует запретить Чулпан Хаматовой участие в Венецианском кинофестивале из-за ее связей с российским правительством

Украина требует запретить участие российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале. Министерство иностранных дел Украины выступило против ее участия в мероприятиях, посчитав, что, несмотря на ее переезд из России, ее прошлые связи с президентом страны вызывают сомнения.
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