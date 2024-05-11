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Чемпионат Турции. «Бурсаспор» сыграет с «Фенербахче»

«Бурсаспор» на домашней арене сыграет с «Фенербахче». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Бурсаспор – Фенербахче Дата проведения 11 мая, 19.

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