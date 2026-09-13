Нарендра Моди открыл цифровой центр БРИКС для улучшения энергосистем

На саммите БРИКС 12-13 сентября в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании цифрового центра передовых технологий для повышения надежности и эффективности энергосистем стран объединения.
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