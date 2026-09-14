"Выбросьте это немедленно": Health назвал опасные вещи в доме

Мы привыкли считать свой дом самым безопасным местом, однако некоторые повседневные предметы быта скрывают невидимую, но серьезную угрозу для здоровья.
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