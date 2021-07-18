The Guardian: в 2016 году Путин отдал приказ спецслужбам помочь Трампу на выборах

Британская газета The Guardian утверждает, что в начале 2016 года президент России Владимир Путин лично санкционировал проведение шпионской операции по оказанию поддержки "психически неуравновешенному" Дональду Трампу на президентских выборах в США.
Британская газета The Guardian утверждает, что в начале 2016 года президент России Владимир Путин лично санкционировал проведение шпионской операции по оказанию поддержки "психически неуравновешенному" Дональду Трампу на президентских выборах в США.
Свежие комментарии