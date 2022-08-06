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Уэйн Руни: «МЮ» стоит отпустить Роналду и подписать «девятку» на следующие 3-4 года. Сейчас клуб не готов бороться за титул»

Уэйн Руни поделился мнением о будущем форварда Криштиану Роналду. «Я думаю, «Манчестер Юнайтед» следует отпустить Роналду.

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