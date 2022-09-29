ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

В США заявили о создании в Германии командного центра по поддержке Украины

В США заявили о создании в Германии командного центра по поддержке Украины

  NYT: Пентагон намерен создать в Германии командный центр по управлению поддержкой Украины Пентагон намерен разместить в Германии командный центр  NYT: Пентагон намерен создать в Германии командный центр по управлению поддержкой Украины Пентагон намерен разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу (ЕС) и НАТО, пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх