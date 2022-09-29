В США заявили о создании в Германии командного центра по поддержке Украины

NYT: Пентагон намерен создать в Германии командный центр по управлению поддержкой Украины Пентагон намерен разместить в Германии командный центр NYT: Пентагон намерен создать в Германии командный центр по управлению поддержкой Украины Пентагон намерен разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу (ЕС) и НАТО, пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах.