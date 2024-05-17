Задержана экс-замминистра здравоохранения Красноярского края

В Красноярске задержаны бывшая заместитель главы краевого минздрава – ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при приобретении медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» .
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