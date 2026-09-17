Новосибирский суд отобрал мандат у депутата: Поводом стали счета его супруги

Спикер райсовета Новосибирска Сергей Зубков лишился кресла. И не за то, что было в его собственной декларации — а за то, что прокуратура нашла в декларации его супруги, Екатерины Новиковой.
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