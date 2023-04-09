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ПВО России отработает защиту северо-западной границы в связи с расширением НАТО

ПВО России отработает защиту северо-западной границы в связи с расширением НАТО

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе страны в связи с вступлением Финляндии в НАТО, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель генерал-лейтенант Андрей Демин.

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