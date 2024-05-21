Алена Апина собирается судиться основателем группы «Комбинация»

Певица Алена Апина устала, что кто выступает от имени группы и зарабатывает на этом деньги. Алена Апин, известная исполнительница и обладательница множества премий, заявила, что хочет подать в суд на основателя группы «Комбинация» Виталия Окорокова.
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