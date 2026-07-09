Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин вручил 15 многодетным смолянкам Почётные знаки «Материнская слава»

Губернатор Василий Анохин вручил 15 многодетным смолянкам Почётные знаки «Материнская слава»

«Эта награда стала символом материнской мудрости, любви и безграничной преданности своим детям» В День семьи, любви и верности губернатор Василий Анохин вручил 15 многодетным мамам Почётные знаки Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.

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