Губернатор Василий Анохин вручил 15 многодетным смолянкам Почётные знаки «Материнская слава»

«Эта награда стала символом материнской мудрости, любви и безграничной преданности своим детям» В День семьи, любви и верности губернатор Василий Анохин вручил 15 многодетным мамам Почётные знаки Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.
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