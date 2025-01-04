Как выучить немецкий язык с нуля

Каждый кто поставил задачу быстро выучить немецкий с нуля найдет здесь ответ как этого добиться. Я – директор школы немецкого языка и также, преподаю немецкий язык по методике как и все наши преподаватели.
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