Патриарх Кирилл в Рождественском послании назвал способ попасть в Царство Божие

Чтобы попасть в Царство Божие, людям следует отвечать взаимностью на любовь Бога. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви.
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