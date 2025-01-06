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Патриарх Кирилл в Рождественском послании назвал способ попасть в Царство Божие

Патриарх Кирилл в Рождественском послании назвал способ попасть в Царство Божие

Чтобы попасть в Царство Божие, людям следует отвечать взаимностью на любовь Бога. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви.

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Комментарии
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А
Александр
гундяй точно знает!!!
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