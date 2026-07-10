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Добровольность увольнения и природа целевого обучения: ключевые правовые позиции Верховного Суда РФ в Обзоре № 2 (2026)

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2026) содержит два определения Судебной коллегии по гражданским делам, которые существенно влияют на правоприменение в сфере трудовых отношений.

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