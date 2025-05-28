Лавров преподал урок Мерцу: выговор с высоты 22-летнего опыта

Критика последовала после путаницы в заявлениях европейских политиков.Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, фактически сделав ему замечание, передает корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
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