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Мостовой о жеребьевке Фонбет Кубка России: «В группе «Спартака» нет ничего сложного. У «Зенита» она еще легче»

«В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше.

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