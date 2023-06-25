Мостовой о жеребьевке Фонбет Кубка России: «В группе «Спартака» нет ничего сложного. У «Зенита» она еще легче»

«В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше.
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