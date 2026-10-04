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На частоте «Радио Судного дня» активизировались радиопираты

На частоте «Радио Судного дня» активизировались радиопираты

Радиопираты начали чаще выходить в эфир на частоте знаменитого «Радио Судного дня». Нарушители транслируют музыку и общаются друг с другом, рассказал РИА «Новости» автор телеграм-канала «УВБ-76 эфир».

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