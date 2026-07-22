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Царьград

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Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Ялте: 17 раненых, трое в тяжёлом состоянии

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Ялте: 17 раненых, трое в тяжёлом состоянии

Беспилотник ударил в жилой дом в Ялте.Минувшей ночью украинский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Ялте.

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