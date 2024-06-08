НАТО или ОДКБ: Белоусов дал понять, что Казахстану пора чётко определить свою позицию

В Алма-Ате состоялась встреча министров обороны ОДКБ. В ходе обсуждения насущных проблем глава Минобороны России Андрей Белоусов дал понять хозяевам диалоговой площадки, что Казахстану стоит уже определиться с выбором дальнейшего курса и партнёров.