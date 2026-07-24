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Царьград

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Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, бизнес кредиты дорогие

Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, бизнес кредиты дорогие

Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Вице-президент РСПП Александр Мурычев назвал это символическим шагом, указывая на высокую стоимость бизнес-кредитов 18-20% годовых, что ограничивает инвестиции и модернизацию.

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Комментарии
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Maxim
Ставка Госбанка КНР 2,9%, ипотека 3,3%, комм. кредит 3% , и где - Китай..
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1 м.