Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, бизнес кредиты дорогие

Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Вице-президент РСПП Александр Мурычев назвал это символическим шагом, указывая на высокую стоимость бизнес-кредитов 18-20% годовых, что ограничивает инвестиции и модернизацию.