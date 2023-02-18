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Военкор Руденко: в Германии знают о процветающем на Украине неонацизме, но “не замечают”

Военкор Руденко: в Германии знают о процветающем на Украине неонацизме, но “не замечают”

Военный корреспондент Андрей Руденко отметил, что власти ФРГ знают, что на Украине “процветает неонацизм”, но якобы не замечают его проявлений.

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