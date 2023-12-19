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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае сотрудники полиции спасли мужчину из задымленного автомобиля

В Краснодарском крае сотрудники полиции спасли мужчину из задымленного автомобиля

Находящимся на маршруте патрулирования инспекторам отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Горячему Ключу Руслану Хежу и Арсену Хуако из дежурной части отдела полиции поступило тревожное сообщение.

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