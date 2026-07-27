Елена Малышева накопила крупный долг по налогам за особняк в США

Известная российская телеведущая Елена Малышева перестала платить за принадлежащий ей особняк в США, в результате чего якобы образовалась задолженность по налоговым отчислениям приблизительно в два миллиона рублей.
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