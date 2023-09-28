Арцах пал. Что ожидает Нагорный Карабах после потери независимости

Эксперты оценили возможность этнических чисток и шансы России удержаться в Закавказье О прекращении существования Нагорно-Карабахской республики (НКР), или Республики Арцах, с 1 января 2024 года объявило руководство этого непризнанного территориального формирования.
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