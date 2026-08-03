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В Госдуму внесен законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы

В Госдуму внесен законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно документу, в государственно-информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов.

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