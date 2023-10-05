Президент Бжания: Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве

Периодически возникают дискуссии о возможном участии Абхазии в проектах Союзного государства. Рассматривает ли в перспективе Сухум возможность присоединиться к нему, ответил в интервью «Известиям» президент республики Аслан Бжания.
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