Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Это выяснили аналитики «Автостат-Инфо», составив рейтинг по количеству легковых автомобилей на душу населения в разных субъектах России.
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